Le nuove polemiche sulla Grillaia: "Assoluta assenza di anomalie"

"Nessuna anomalia nei processi di stoccaggio". Il sindaco Giacomo Tarrini – dopo le opportune verifiche – replica al Coordinamento No Valdera Avvelenata, tornato alla carica sulla Grillaia, dove sono in corso i conferimento per la messa in sicurezza definitiva. "Il 31 dicembre sono stati recapitati al sottoscritto un video e un fotogramma accompagnati da affermazioni relative alla possibile rottura di involucri di eternit in stoccaggio al l’impianto di smaltimento della Grillaia – spiega Tarrini –. Anche se già dal fotogramma non erano riscontrabili né rotture né altro di anomalo, mi sono tempestivamente recato all’impianto per verificare visivamente che non fosse incorsa alcuna anomalia. Successivamente, ho mostrato le immagini al personale responsabile del sito affinché si svolgesse un’analisi puntuale e chiara su ciò che si vedeva sulle immagini, chiedendo loro in aggiunta di redigere una relazione in merito".

"Le procedure operative durante lo stoccaggio del materiale in discarica sono molto scrupolose e prevedono interventi immediati qualora si verificasse un imprevisto come la rottura di un imballaggio o altro. Inoltre, periodicamente vengono effettuati rilievi sulla presenza di fibre di amianto nell’aria e mai ne sono state rilevate – rassicura il sindaco –. Un riscontro chiaro ci giunge dalla proprietà in merito a quanto richiesto che conferma l’assoluta assenza di anomalie sui processi di stoccaggio.

Ritengo dunque che questa amministrazione e il sottoscritto si siano sempre adoperati per l’interesse della comunità e del territorio che rappresentano, avendo a cuore in primis la salute pubblica; che abbiano sempre ricercato soluzioni concrete per ogni tipo di problema dialogando e ascoltando tutte le parti coinvolte".

"Per noi questa è una opportunità per invitare chiunque abbia dei dubbi a trattare i problemi attraverso i canali istituzionali dove saranno trovate tutte le risposte e le informazioni che servono a fugare ogni preoccupazione – conclude il primo cittadino–. Il sottoscritto o l’assessore di riferimento sono sempre a disposizione e continueremo a presidiare il tema. Quindi, “cosa ha da dire il Sindaco”? Considero ancora una volta infondate e inopportune le dichiarazioni del comitato No Valdera avvelenata".

