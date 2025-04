Le multe e i lavori in città: "Servirebbe più tolleranza"

Troppe multe. In una città che è senza parcheggi. A San Miniato fioccano i mugugni, perché cittadini e commercianti si aspettavano una maggiore elasticità in un momento così difficile per la sosta. Il parcheggio del Cencione è chiuso per le due frane che lo hanno colpito fra febbraio e marzo. Piazza del popolo è interessata dal cantiere per la nuova pavimentazione. La via Conti è chiusa. In piazza Dante Alighieri, sempre per una frana, alcuni posti auto non son o utilizzabili. Gli stalli sono pochi. E quelli che ci sono per lo più sono a pagamento. "E qui invece fioccano le multe – ci spiega un negoziante -. Nessuno sa più dove mettere la macchina, vediamo che la gente cerca di parcheggiare, pur in divieto, con la maggiore attenzione possibile: ma se vengono fatte multe a raffica va a finire che in città non ci viene più nessuno". Lo stesso vale per la sosta a tempo: "Anche qui – aggiunge un altro – ci vorrebbe un po’ più di tolleranza. Non sono questi giorni in cui attuare il giro di vite: se il tagliando è scaduto da dieci minuti non importa fare subito la sanzione. Anche l’amministrazione comunale deve capire che San Miniato è fortemente sotto pressione, per i lavori, per le frane, e anche perché il Comune davanti a questa emergenza non ha saputo trovare soluzioni che venissero incontro ai bisogni di tutti. Se la risposta alle necessità del centro storico sono le multe, non ci sembra un argomento adeguato". Abbiamo sentito il sindaco Simone Giglioli che spiega: "Non mi risulta alcun inasprimento del comportamento dei nostri vigili – dice il primo cittadino –. Non ho indicazioni in questo senso. Si tratta di controlli di routine che guardano, come sempre, anche alla tutela dei residenti che hanno il diritto di tornare a casa e trovare un posto auto dove posteggiare. Comunque farò un riscontro con il comandante della polizia municipale per avere un quadro più preciso della situazione". "L’amministrazione sa benissimo – aggiunge Giglioli – che per San Miniato queste sono settimane difficili per i lavori e per i danni che le frane hanno causato. Noi cerchiamo di fare il possibile per dare a tutti le giuste opportunità".

C. B.