Le modifiche a giorni e orari della spazzatrice

SANTA CROCE

"Queste modifiche sono temporanee per fare in modo che Geofor riesca a pulire tutte le strade come da contratto, cosa che da anni purtroppo non veniva più fatto". Lo dice l’assessora all’ambiente del Comune di Santa Croce, Sonia Boldrini, dando la notizia della rivoluzione nel servizio della spazzatrice. Una quarantina le strade oggetto delle modifiche. "Geofor per implementare il servizio in quelle strade che prima non venivano spazzate, ha ritenuto di dover effettuare lo spazzamento anche il sabato – spiega Boldrini – come riportato nell’ordinanza della polizia municipale. Per informare il cittadino dei nuovi giorni e orari, e liberare le strade dalle auto, abbiamo chiesto a Geofor di applicare sui cartelli della segnaletica verticale le nuove indicazioni. In pratica non cambia niente in termini di numero di passaggi della spazzatrice, ma in alcune strade possono cambiare il giorno e l’ora dello spazzamento, quindi la sosta. Pertanto tutti i cittadini sono invitati a prendere visione della nuova segnaletica, che se ricade in una delle strade interessate potrebbe essere stata modificata nella ultime ore. Il problema infatti potrebbe essere rappresentato dal fatto che se la spazzatrice trova gli stalli ingombrati dalle automobili, potrebbe rendersi necessario non solo la multa, ma anche la rimozione del veicolo".

"Nei primi 15 giorni l’automobilista troverà un’avviso bonario – conclude l’assessora Boldrini – come comunicazione per richiamare la sua attenzione. Trascorso il primo periodo per dare modo ai cittadini di abituarsi al nuovo calendario della spazzatrice, la polizia municipale sarà costretta a prendere i dovuti provvedimenti. Quindi ci raccomandiamo a tutti di prestare la massima attenzione". Sul sito del Comune l’elenco delle strade con le modifiche apportate.