Le iscrizioni premiano la valle. Confermate tutte le prime nei nostri istituti superiori

Sono numeri di iscrizioni che veleggiano lungo coste tranquille e non frastagliate, in linea con gli anni passati, per gli istituti superiori di Volterra, l’istituto tecnico Niccolini, l’Itis Santucci (costola del Niccolini con quartier generale a Pomarance) e il polo liceale Carducci. Il 10 febbraio scorso si sono concluse le iscrizioni per le scuole superiori ed ecco il quadro per il prossimo anno scolastico, con 100 studenti iscritti all’istituto tecnico e 81 ai corsi liceali: le 11 iscrizioni blindano la prima classe del liceo classico, l’istituto che da anni arranca in una crisi dal respiro nazionale. Al liceo scientifico sono 29 gli iscritti, 18 al liceo artistico, 23 al liceo delle scienze umane. Il maggior numero di iscrizioni si concentra sul tecnico industriale di Pomarance, dove sono 31 gli studenti che hanno scelto questo corso di studi. Ventisette al professionale alberghiero, 25 al tecnico-commerciale, 11 al tecnico-agrario e 6 al tecnico costruzione ambiente e territorio, l’ex geometri, altro corso che negli anni scorsi ha conosciuto sonore battute di arresto sino a arrivare a zero iscrizioni. All’Itis Santucci di Pomarance siederanno tra i banchi di scuola, per la prima volta, tra i nuovi iscritti, 11 studentesse e uno studente di Cecina, che ha preferito la scuola superiore del capoluogo geotermico al più vicino polo di Rosignano.

E come si sono strutturati i due istituti superiori per l’orientamento pre iscrizioni? Vista l’importanza della scelta, una scelta basilare per il futuro degli studenti, tutte le scuole hanno organizzato al meglio un servizio di orientamento rivolto alle scuole medie in uscita a partire già dal secondo anno. Molta importanza, da parte degli istituti superiori volterrani è stata data alle presentazioni frontali nelle classi terze medie da parte dei docenti delle scuole superiori ma anche dalle visite nei vari plessi. Oltre agli open days, organizzati di comune accordo tra i licei e gli istituti tecnologici di Volterra, i licei hanno organizzato una manifestazione teatrale e la settimana scientifica, mentre gli istituti tecnici, Niccolini a Volterra e Santucci a Pomarance, hanno avviato gli open labs, giorni dedicati in cui i ragazzi di terza media hanno potuto partecipare a attività laboratoriali su prenotazione. Il bacino di utenza delle scuole volterrane continua a contare anche sulla zona della Valdera, in particolar modo dell’Alta Valdera, con studenti che preferiscono Volterra al polo scolastico di Pontedera.

Ilenia Pistolesi