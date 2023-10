Le iniziative per l’Ottobre Rosa

Per tutto ottobre piazza Garibaldi illuminata di rosa: così Santa Croce aderisce all’Ottobre Rosa, mese della prevenzione, sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza di visite ed esami contro il tumore al seno. "Prevenire per sconfiggere", è lo slogan che accompagnerà anche l’iniziativa di sabato 14: una passeggiata non competitiva aperta a tutti, organizzata dal Comune insieme all’associazione Astro, la polisportiva Spensierati e le associazioni del territorio, che si svolgerà per le strade del paese con partenza alle 10 da piazza del Popolo. Alla biblioteca "Adrio Puccini" per tutto il mese selezione di libri dedicata al tema della prevenzione del tumore al seno. Info 0571 30642 o 0571 389931.