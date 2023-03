Le bomboniere solidali di Shalom

Bomboniere solidali del Movimento Shalom. Per unire alla festa un gesto di solidarietà importante. Sono bomboniere cariche di significato con cui si possono festeggiare insieme ad amici e parenti battesimi, comunioni e cresime. Quest’anno ci sono i sacchetti realizzati dalle bambine della nostra Casa Famiglia in Burkina Faso, i barattolini, e i sacchetti in iuta e in tessuto. Tutto è stato messo visibile sul sito del movimento per dare la possibilità di contribuire, con la propria scelta, alla realizzazione di progetti preziosi negli angoli più poveri del mondo. Come il Burkina Faso dove Shalom ha riportato speranza a tante persone, soprattutto ai giovani rendendo possibile la loro istruzione. Ma il movimento con la solidarietà raccolta, ha anche creato posti di lavoro e ospedali dove curarsi.