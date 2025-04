Le antenne e il territorio. Scattano nuove regole: "Più tutele per i cittadini"

E’ stato aggiornato il pegolamento per l’installazione di impianti di telecomunicazioni sul territorio comunale. "Un documento strategico che ha introdotto criteri chiari e aggiornati per coniugare innovazione digitale, tutela della salute pubblica e valorizzazione del paesaggio", spiega la nota del Comune di Casciana Terme Lari. Il regolamento, frutto di un’attenta revisione normativa e tecnica, si applica a tutte le infrastrutture per la telefonia mobile e tecnologie assimilabili, comprese microcelle, picocelle, impianti mobili su carrato e ponti radio, con l’obiettivo di garantire una pianificazione razionale e sostenibile delle installazioni. "Questo regolamento, di cui il nostro comune si è dotato fin dal 2011 e con la elaborazione della Società Polilab srl dal 2023,- dice il sindaco Paolo Mori - da un lato rafforza le tutele per i cittadini e per il nostro prezioso paesaggio collinare, dall’altro si configura come uno strumento concreto di pianificazione e gestione dei servizi di telecomunicazione, fondamentali per garantire connettività e qualità della vita in un territorio frastagliato come il nostro, dove è essenziale coniugare sviluppo e sostenibilità". Tra i principi fondanti del regolamento spicca il rispetto del principio di precauzione e la minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in particolare in prossimità di scuole, ospedali, strutture socio-sanitarie e beni culturali.