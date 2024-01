Le 11 Lune, il gran finale nel segno della luce

Secondo appuntamento con la magia delle 11 Lune a Peccioli. Sabato 6 gennaio gli spettacoli cominciano alle 15 con la Rusty Brass Band e il Carretto delle Meraviglie che accompagnerà i più piccoli in un viaggio poetico nel mondo dei sogni, con giganti bolle di sapone. In piazza del Carmine ecco Ponylandia, un percorso dove i bambini potranno avvicinarsi ai pony per instaurare un primo approccio di fiducia e di contatto e alle 15.30, in replica poi alle 17, la Magnifica Ricetta della compagnia Terzo Studio di attori e burattini, liberamente ispirato alla vita di Francesco I de’ Medici. Alle 15.30 al centro polivalente I sacchi di sabbia metteranno in scena ‘’Sandokan. O la fine dell’avventura’’, da "Le tigri di Mompracem" di Salgari. Alle 16.30 al cinema Passerotti Officine Papage farà riflettere con ‘’Gaia, come stai?’’, spettacolo dedicato alla terra e alle abitudini sbagliate. Alle 16, e in replica alle 18, piazza del Popolo un pianoforte e una pianista prenderanno il volo sotto gli occhi del pubblico nello spettacolo Piano Sky. Alle 16.30 il ventriloquo Nicola Pesaresi in piazza Fra’ Domenico darà voce a personaggi così originali da sembrare veri. La luce sarà protagonista assoluta della terrazza del Palazzo Senza Tempo con l’accensione dell’opera di Senatore. La terrazza alle 17.15 sarà invasa dai giochi di luce con i Lux Arcana. A concludere gli spettacoli all’aperto, una tempesta di Bolle con la Rusty Brass Band e i Bubble on Circus in piazza Fra Domenico.