L’azienda Del Colle al vertice nazionale per il "packaging 5.0"

La linea "Paesaggi d’Italia", finalista nel 2023 della fiera il Marca, è stata selezionata dalla giuria tecnica della fiera Cibus di Parma tra le Innovazioni di Prodotto 2024. Una linea che nasce da un progetto di incentivo della filiera italiana dei legumi e cereali Made in Italy. Capofila di questo progetto è l’azienda Del Colle di Bientina, in collaborazione con Filiera Agricola Italiana S.p.a che rappresenta i produttori agricoli del sistema Coldiretti e che valida i prodotti con il marchio Firmato Dagli Agricoltori Italiani. Il progetto promuove un sistema agroalimentare con un modello gestionale etico della filiera produttiva a matrice agricola basato sulla qualità, legati al presidio e al controllo della tracciabilità del prodotto validandone la certezza dell’origine delle materie prime, valori sociali legati all’adeguata ripartizione del valore tra gli attori, valori ambientali legati alla conduzione etica della filiera produttiva che contribuisce allo sviluppo delle biodiversità locali e valori identitari legati al rispetto della vocazione produttiva della terra quale patrimonio agronomico delle tipicità territoriali. Importante sottolineare come il processo produttivo garantisca il controllo della sicurezza sia alimentare che anticontraffazione a tutela del consumatore.

L’azienda Del Colle, che vanta una ricca offerta di eccellenze dal mondo e di produzioni tipiche del territorio toscano, seleziona le aree più vocate e le migliori esperienze agricole locali che si distinguono per qualità e sicurezza costanti e per l’impiego di disciplinari produttivi e ambientali all’altezza degli standard imprescindibili per un’azienda quale Del Colle che rifornisce le più importanti catene di supermercati italiani, mense e industrie alimentari. L’innovazione è l’imballaggio "Packaging 5.0" comunicatore multilingua e strumento di strategia per il canale retail che lo acquista. Alcuni sviluppi pratici? Una ristorazione che compra il prodotto può utilizzare il sistema per trasferire un valore aggiunto alla propria clientela comunicando con gadget e iniziative connesse al sistema o addirittura avere tramite esso un sistema di compensation & benefit per i propri dipendenti.

Un ristorante può usufruire di "oggetti" accessori interattivi per la propria clientela per comunicare con la propria clientela. Inoltre, può configurare "campagne di marketing territoriale" dove il prodotto diventa "ambasciatore del territorio". La linea sarà esposta nell’Innovation Corner Cibus Innovation Corner, Padiglione 7 stand D137, nello stand Del Colle pad. 7-8 stand B041 e presso lo stand Coldiretti Pad 07-08 Stand K 024.