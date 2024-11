Lavori sulla rete idrica: "Via i tratti deteriorati"

Due nuovi lavori sull’acquedotto. Due cantieri che rientrano nelle strategice in atto di ammodernamento delle rete idrica. Il primo riguarda la posa in opera e l’attivazione di 1.400 metri di tubazioni in ghisa sferoidale - materiale più resistente rispetto alle condotte di “vecchia generazione” - in via Asmara, tra le località di Ontraino e Case Nuove di Roffia. Un lavoro da 760mila euro, che comprende anche il rifacimento degli allacci d’utenza e con diversi ostacoli da superare, come gli attraversamenti dei rii Pinocchio e Santa Maria, per i quali si attendono le autorizzazioni degli enti coinvolti. L’intervento, suddiviso in due lotti, terminerà entro la prossima primavera. Con un investimento di 400mila euro, un secondo intervento comincerà a breve lungo via XXIV Maggio, tra La Serra e Bucciano: progettato anch’esso da Ingegnerie Toscane, avrà il medesimo obiettivo di eliminare l’incidenza dei guasti su una tubazione in cattivo stato. A essere ammodernato sarà un tratto di 600 metri da sostituire con tubazioni più performanti. A conclusione dei lavori si otterrà anche un potenziamento del servizio, poiché le condotte avranno un diametro maggiore di quelle attualmente in funzione. Intanto procedono secondo copione le attività a Canneto per il risanamento dell’acquedotto in via Castelfiorentino (420mila euro d’investimento). Iniziati a ottobre, i lavori riguardano la realizzazione di 1.100 metri di nuove tubazioni.

"Gli interventi in corso nel comune di San Miniato - dice il presidente di Acque, Simone Millozzi - rientrano tutti in Digital4zero, il nostro progetto co-finanziato dal Pnrr che punta a implementare la digitalizzazione degli acquedotti e ad efficientare il servizio, aumentando le distrettualizzazioni delle reti, diminuendo le perdite e, di conseguenza, “ridimensionandone” l’impatto in termini ambientali ed energetici. Tutto questo, nel complesso, consentirà anche di ridurre i prelievi di acqua dall’ambiente, contribuendo a sviluppare un servizio sempre più resiliente e sostenibile". "L’impegno del Comune – dice il sindaco Giglioli – è quello di affiancare l’azienda affinché lavori come questo possano essere estesi anche ad altre zone in cui siamo in difficoltà, a causa di perdite frequenti dovute a condotte oramai obsolete".

C. B.