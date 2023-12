"Lavori non più rinviabili sulla veloce"

"Per questa strada, in tre anni, sono stati spesi circa 43 milioni di euro ed occorrono interventi urgenti, strutturali, non più rinviabili. Chiediamo chiarezza, impegno da parte di Regione Toscana, Comune di Firenze e provincia di Pisa sulle modalità e tempi di intervento". Sono la parole sulla Fi-Pi-Li di Raffaella Bonsangue, vice coordinatore regionale di Forza Italia. "La gestione della strada è in capo alla Città Metropolitana di Firenze, in convenzione con le Province di Pisa e Livorno e i nove milioni all’anno spesi dalla Città Metropolitana di Firenze per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria non bastano – spiega Bonsangue –. La provincia di Pisa, sulla base della pluriennale e consolidata storicità dei dati dei proventi contravvenzionali in materia di codice della strada, ha stimato per l’anno 2024, di introitare circa 7 milioni di euro quali proventi per le violazioni sul tratto interessato. Fondi che servono anche per interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni". "Forza Italia, da anni, si oppone all’introduzione del pedaggio sulla Strada di Grande Comunicazione, previsto con la nascita di Toscana strade – conclude l’esponente azzurro – . La Fi-Pi-Li ogni giorno è trafficata da intensi flussi di pendolari, lavoratori, studenti che, per aggirare l’eventuale pedaggio, potrebbero congestionare le altre strade circostanti non a pagamento".