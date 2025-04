Lavori in piazza Garibaldi. Pertici: "Cantiere in ritardo. Rischia di intralciare il palio"

CASTELFRANCO "Finalmente il sindaco Mini e l’assessore Ghiribelli annunciano l’imminente avvio dei lavori del secondo lotto di piazza Garibaldi. Considerato che l’amministrazione precedente aveva lasciato un progetto esecutivo già finanziato ci chiediamo cosa abbia impedito a questa giunta di affidare i lavori nei tempi celeri programmati". Lo dice Stefano Pertici, consigliere comunale della lista di opposizione Castelfranco Unita. I lavori riguardano la costruzione dei muretti-sedute e del chiosco.

"Questa tempistica del cantiere – aggiunge Pertici – rischia di impattare negativamente sullo svolgimento del Palio dei Barchini. Era così difficile avviare i lavori nei mesi precedenti in modo da consegnare nuovamente fruibile la piazza per il Palio 2025?". "Vorremmo anche capire perché non è stata colta l’opportunità di partecipare al bando regionale, con scadenza 30 novembre 2024, che prevedeva finanziamenti a fondo perduto fino 100mila euro per le aree gioco inclusive – conclude Pertici – Visto già esisteva un progetto per la nuova area giochi in piazza Garibaldi. Bastava aprire il ’famoso cassetto’ e presentarlo. Invece il sindaco Mini ha preferito rivendicare il ridimensionamento del progetto di piazza Garibaldi".

"Ci chiediamo – conclude Stefano Pertici – quali saranno le nuove scuse del sindaco e della sua giunta per giustificare questo immobilismo e queste mancate opportunità. Sarà ancora una volta colpa di quelli di prima? Un refrain ormai stanco e prevedibile. È evidente che, ad oggi, nessun finanziamento esterno di rilievo è stato ottenuto e tutte le occasioni utili per sviluppare progetti di investimento per il bene della nostra comunità sono continuamente ignorate. Un bilancio a dir poco deludente per un’amministrazione che prometteva cambiamento".