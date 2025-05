Lavori in centro storico e commercio: "Rispettare i tempi e aiutare i negozi"

Il commercio alza la voce. "Ci troviamo di fronte a interventi di riqualificazione importanti e strategici per il futuro di San Miniato. Tuttavia, è innegabile che i commercianti stiano subendo disagi legati ai lavori e auspichiamo che alle porte dell’estate arrivi l’atteso cambio di passo". E’ la richiesta che il presidente di Confcommercio San Miniato, Giovanni Mori, rivolge all’amministrazione comunale. "Nel corso dell’assemblea organizzata lo scorso dicembre da Confcommercio con il Comune e i commercianti del centro storico prima dell’inizio dei lavori l’amministrazione si era presa precisi impegni, a partire dal termine dei lavori entro la data del 20 giugno, ma fiduciosi di terminare per fine maggio – dice Mori –. Ad oggi non sembra affatto che ci siano le condizioni per il rispetto di queste tempistiche, senza considerare che i lavori in Piazza del Popolo dovevano terminare a fine marzo. Chiediamo di dare attuazione poi all’esenzione della Cosap e della Tari per le attività del centro storico per i mesi del cantiere, oltre all’esenzione dal pagamento della Cosap per gli operatori del mercato di San Miniato, inevitabilmente penalizzati fin dall’inizio dei lavori per l’oggettiva difficoltà nel raggiungere il mercato". "Anche la questione dei parcheggi continua a rappresentare una grave problematica – aggiunge il coordinatore sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Favilli –. Dopo la frana il parcheggio del Cencione è sempre fuori uso, commercianti, visitatori e gli stessi residenti non sanno dove parcheggiare, i clienti non riescono ad arrivare nei negozi e anche le strutture ricettive sono fortemente penalizzate". Confcommercio lancia poi l’allarme per gli eventi in centro storico: "Il protrarsi del lavori ha portato inevitabilmente al caos e all’incertezza. Alla fine di maggio non abbiamo certezza di quanti e quali eventi San Miniato sarà in grado di organizzare ed ospitare".