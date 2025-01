Lavori di messa in sicurezza di due ponticelli su due rii

SANTA CROCELavori del Comune a Staffoli. Sono stati aperti due cantieri per mettere in sicurezza due ponti sulla viabilità interna della frazione. "I due ponti erano stati danneggiati durante gli eventi alluvionale di novembre 2023 e di settembre 2024 – spiega l’assessore Enzo Oliveri – L’acqua aveva eroso parzialmente le strutture e il terreno intorno alle teste di ponte e se il settore lavori pubblici del Comune non fosse intervenuto questo alla lunga avrebbe potuto anche causa l’instabilità dei manufatti. Il primo si trova in via dei Confini con Castelfranco e l’altro in via Molino di Turo. I due interventi sono in corso in questi giorni. Il consolidamento viene fatto con pali di legno di castagno, con reti metalliche e altri materiali ritenuti a bassissimo impatto ambientale.

"Sono due piccoli interventi del valore di 15mila euro – spiega ancora Oliveri – ma a nostro avviso e questo è stato confermato anche dall’ufficio tecnico, sono fondamentali per garantire la viabilità interna della frazione e soprattutto per evitare che i due ponti subiscono ulteriori danneggiamenti che li renderebbero inutilizzabili. Il mantenimento dell’esistente spesso è più importante della progettazione di nuove opere, perché ci permette di tenere al sicuro ciò che abbiamo. Con questi interventi inoltre vogliamo attuare la nostra condotta di attenzione al territorio anche con piccoli investimenti, a Staffoli come nel capoluogo".