Lavori di asfaltatura, ultimati interventi su strade del Comune di San Miniato

Sono in via di conclusione una serie di asfaltature che hanno interessato diverse strade del Comune di San Miniato. Lo annuncia il sindaco Simone Giglioli. "Si tratta di un progetto compreso nell’accordo quadro – spiega il primo cittadino – che ha visto un primo investimento di 450mila euro di risorse comunali per l’intervento in via Candiano, via Codignola a San Miniato Basso, via Poggio Sole a San Romano, via della Libertà a Ponte a Egola, il sottopasso Cascina Lari e il sottopasso di via Romaiano a San Donato".

Saranno ultimati nei prossimi giorni i lavori di asfaltatura su alcuni tratti di via Castelfiorentino e in Piazza Boito a San Donato.

"Il nostro – conclude Giglioli – è un territorio di 102 chilometri quadrati, con una rete stradale complessa; stiamo cercando di darci delle priorità sia su grandi interventi, sia su strade a minore percorrenza, a beneficio di tutto il nostro comune".