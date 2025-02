Lavoratori “in nero”: smantellate due attività imprenditoriali

Pontedera, 11 febbraio 2025 – E’ stata effettuata una doppia operazione dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Pisa che hanno smantellato due attività imprenditoriali: si tratta di un autolavaggio a Pontedera e una fabbrica di pelletteria a Bientina, dove è stato scoperto l'impiego di lavoratori “in nero”.

I carabinieri hanno scoperto che nell’autolavaggio l'intera forza lavoro presente al momento del controllo era composta da lavoratori "in nero". Oltre a questa grave violazione, sono state riscontrate anche carenze in materia di sicurezza sul lavoro. L'attività è stata immediatamente sospesa ed il titolare è stato deferito all'Autorità Giudiziaria.

Nella fabbrica di pelletteria i carabinieri hanno scoperto un lavoratore straniero privo di permesso di soggiorno, impiegato “in nero”. In questo caso, oltre alla sospensione dell’attività e al deferimento in stato di libertà del titolare, è stato anche identificato e denunciato il lavoratore per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.

Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità delle persone denunciate dovranno essere vagliate, nel prosieguo del procedimento, dalle autorità competenti.