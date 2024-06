"Lavorare con Pedretti". L’incontro

"Lavorare con Carlo Pedretti". E’ il tema dell’incontro che si terrà venerdì alle 17,30 a Palazzo Grifoni a San Miniato per iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di San Minato e l’Accademia degli Euteleti in collaborazione con Nuova Fondazione Carlo e Rossana Pedretti.

Carlo Pedretti è stato Professore Emerito di Storia dell’Arte Italiana all’Università della California a Los Angeles, dove era anche titolare della cattedra di studi su Leonardo. Dal 2013, assieme alla moglie Rossana, si era trasferito definitivamente in Italia nella Villa di Castel Vitoni a Lamporecchio, dove si conserva tutt’ora il suo patrimonio artistico, librario e archivistico. Pedretti nel corso della sua vita è stato autore di oltre milleduecento scritti tra libri, saggi, recensioni, pamphlet, testi editi in riviste specializzate e articoli pubblicati in varie lingue, così come su quotidiani nazionali. In questa lunga serie rientrano anche le pubblicazioni fatte su l’Edizione Nazionale dei manoscritti e dei disegni di Leonardo da Vinci di cui Pedretti è stato membro. Il contributo del professor Pedretti per la conoscenza dei manoscritti e dei disegni di Leonardo è stato fondamentale. Aprono la serata il presidente della Fondazione Crsmo, Giovanni Urti, e il presidente dell’Accademia degli Euteleti, Luca Macchi. Intervengono la professoressa Sara Taglialagamba e la professoressa Margherita Melani. L’evento è aperto al pubblico fino a esaurimento posti. È gradita la prenotazione.