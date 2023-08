Addio a Laura Paperini. "Grande imprenditrice". Lutto a Capannoli

Capannoli (Pisa), 31 agosto 2023 – Vasto cordoglio in Valdera per la morte all’età di 64 anni Laura Paperini, responsabile dei supermercati Conad di Capannoli e de La Capannina di Cevoli (Casciana Terme Lari).

A strapparla all’affetto dei suoi cari, si apprende, una lunga malattia. Il sindaco di Terricciola – paese dove Laura Paperini abitava – Mirko Bini la ricorda con affetto. "Ci lascia una imprenditrice di grande livello – spiega il primo cittadino – . Laura è una donna che c’è sempre stata, nei momenti difficili, come in quelli belli".

«La prima telefonata che ricevetti quando scoppiò la pandemia da Covid fu la sua – ricorda Bini –. Mi disse che tutto ciò che poteva fare era pronto a farlo: e le iniziative messe in piedi con Conad furono tante e significative per sostenere la popolazione durante l’emergenza sanitaria".

"Ma di cose per il territorio, Laura e Conad, ne hanno fatte molte – aggiunge Bini –. Importanti sono stati anche i tanti progetti per le scuole. Ma non solo: ha dato lavoro a tantissime persone qui, a Terricciola, come in tutta la Valdera. Perdiamo una persona che ha fatto tanto, con autentica passione e con vero e ammirevole spirito di servizio e di appartenenza al territorio".

Anche il sindaco di Capannoli, Arianna Cecchini, si stringe al dolore dei familiari: "E’ stata una grande donna e una grande imprenditrice – spiega Cecchini –. E’ stata sempre molto sensibile ai temi sociali, e non ha mai fatto mancare il suo impegno autentico. Ci ha lasciato troppo presto".

Anche l’Asd Capannoli di San Bartolomeo, con il presidente Fabio Donati, i dirigenti, il mister e la squadra tutta partecipano al lutto per la scomparsa di Laura: "una a donna che ha scritto un pezzo di storia del nostro paese" . Tante, in queste ore, le testimonianze di cordoglio. Oggi alle 15 saranno celebrate le esequie nella chiesa parrocchiale di Terricciola.