L’attore Pietro Sermoni scopre i graffiti di Nof4

VOLTERRA

L’attore Pietro Sermonti in visita nella città di Volterra. Lo rende noto l’amministrazione comunale con una foto che li ritrae davanti ai graffiti di NOF4, Nannetti Oreste Fernando. "Oggi è venuto a trovarci a Volterra l’attore Pietro Sermonti – scrive – Un viaggio nella nostra città per conoscerne la storia e le storie dell’ex ospedale psichiatrico anche in relazione ai futuri progetti culturali e di impegno civile. un piacevole incontro civile. Un piacevole incontro con una bella persona di grande spessore umano e culturale". Una visita che ricade proprio nei giorni in cui è in scena nei teatri italiani lo spettacolo di Vanessa Roghi e Pietro Sermonti "La libertà è terapeutica (la verità è rivoluzionaria)" che tratta proprio del prima e dopo la legge Basaglia.