Lascia la sua auto senza il freno a mano e viene travolta

Una donna è stata investita dalla sua auto che l’ha intrappolata tra lo sportello e un muro. Per soccorrere la ferita – una 67enne di Fauglia – sono dovuti intervenire i vigili del fuoco e il 118. Brutta disavventura per la sessantasettenne ieri mattina poco prima delle 9 in una zona di campagna nel territorio comunale di Fauglia. La donna era al volante della sua auto quando è arrivata davanti alla propria abitazione. E’ scesa per aprire il cancello, ma inavvertitamente ha lasciato la macchina senza il freno a mano e la vettura si è mossa a causa della pendenza dell’accesso al cancello.

La sessantasettenne ha cercato di bloccare la macchina, ma non c’è riuscita e quando ha provato a risalire per cercare di azionare il freno, è rimasta incastrata tra lo sportello della parte di guida e il muro di cinta della abitazione.

Il peso della macchina l’ha compressa pericolosamente contro il muro. Ha chiesto aiuto e sono intervenuti i pompieri che l’hanno liberata e affidata alle cure dei sanitari. E’ stata ricoverata a Cisanello. Le sue condizioni non sono gravi.