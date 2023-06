L’arte del riciclo e il territorio "Opportunità di promozione" Il recupero creativo in mostra

Un occhio alla promozione del territorio. Dallo scarto all’arte. Nei giorni scorsi è stata inaugurata la mostra del recupero creativo nella Saletta Marinetta Nazzi, sotto le logge del vecchio Palazzo della Cancelleria di Montopoli.

Il Gruppo Re... Creo, che fa parte del Circolo Santo Stefano, ha esposto i propri lavori eseguiti con materiali rigorosamente riciclati: lampade lavorate con legno di olivo, con corda, con vecchi utensili usati dai contadini come un forcone, una falce o tenaglie di ferro. E poi bottiglie di vario tipo: shabby, fatte con spago o dipinte o munite di particolari pendenti o, addirittura, rivestite da fili di lana. Dagli scarti di pelle delle concerie, sono state create graziose borsette, da radici di edera lampade e portavasetti. Ma l’oggetto al centro del tema della mostra, è stato quello inerente la ricorrenza della Battaglia di San Romano avvenuta il primo giugno 1432. È stata ricreata, da un’anta di una vecchia cucina, una tavola su cui, con moltissima pazienza, è stato dipinto e riprodotto in rilievo un particolare della famosa opera di Paolo Uccello in cui si vede Niccolò da Tolentino.

"Un’iniziativa che ha due caratteristiche importanti: il riuso e la promozione del territorio – commenta il sindaco i Giovanni Capecchi –. Grazie al gruppo Re..Creo del Circolo Santo Stefano per l’organizzazione della mostra e per i laboratori. Una possibilità di apprendere come riutilizzare e recuperare oggetti di scarto per offrire loro un’altra vita. Da un lato insegna a non buttar via le cose che non ci servono più ma a impegnarci a trovargli un’altra destinazione a donargli un’altra vita, riducendo i rifiuti. Dall’altra si promuove il territorio con il riferimento alla battaglia di San Romano, avvenimento storico reso immortale dall’opera di Paolo Uccello".

La mostra sarà visitabile fino al 24 giugno, il venerdì dalle 16.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9.30 alle 11.30. la mattina di sabato 10,17 e 24 giugno si svolgeranno dei laboratori creativi per bambini, sempre a tema riciclo.