“L’arrivo della stazione incredibile“ con i Pink Floyd symphony

CASCIANA TERME

Musica in programma per la stagione teatrale edizione numero dodici di Casciana Terme che per il 2024/2025 va sotto il titolo “L’arrivo della stagione incredibile”. Progetto sostenuto e promosso dal Comune di Casciana Terme Lari. Direzione artistica Andrea Kaemmerle. Domani alle 21 al Teatro Verdi Giuseppe, fu Carlo oste, l’Accademia Musicale Pontedera presenta Pink Floyd Symphony. Con l’Orchestra Stefano Tamburini dell’Accademia Musicale Pontedera.

Voci soliste, Andrea Volpi, Elena Nencetti, Celeste Di Stefano. A dirigere l’orchestra il maestro Giovanni Sbolci. Realizzazione e proiezione video Lorenzo Costagliola. Arrangiamenti orchestrali a cura di Lorenzo Petrizzo e Francesco D’Agostino. Story writer Niccolò Falaschi. Addetto al coordinamento generale Luigi Nannetti.

Lo spettacolo - Un omaggio particolare a una delle band che ha scritto la storia del rock: i Pink Floyd. Quindici capolavori tratti da “The Wall”, “The dark side of the moon” e “Wish you were here” completamente arrangiati in chiave orchestrale per una versione originalissima di alcuni delle più celebri loro canzoni. Il fan, profondo conoscitore del celebre gruppo britannico, sarà continuamente sollecitato nel rintracciare le melodie strumentali più note tra gli strumenti dell’orchestra, coinvolto in uno spettacolo immersivo grazie ai video che, in ogni canzone, collegheranno metaforicamente e sistematicamente le tematiche dei testi con quelle sociali, etiche e ambientali, oggi ancora più profondamente attuali. Oltre il muro dell’indifferenza, un concerto che risveglia la voce della natura e sfida il caos per riscoprire l’armonia perduta tra uomo e ambiente.

La stagione prosegue domenica 24 novembre 2024 alle 17 con il teatro per grandi, piccini e famiglie di Terzo Studio che presenta “Visioni d’Incanto”, di e con Federico Pieri. Uno spettacolo originale ed in continua evoluzione.

Informazioni e prenotazioni: 3280625881 e 3203667354.Tutto il programma e le informazioni su www.guasconeteatro.it.