L’App Croce Rossa per i soccorsi. Campagna informativa sul territorio

La Croce Rossa di Fauglia ha avviato un’importante campagna di sensibilizzazione che pubblicizza un’App dedicata per chiedere aiuto direttamente alla Centrale Operativa del Numero Unico di Emergenza 112. Scaricando sul proprio cellulare questa applicazione e eseguendo la prima volta la registrazione e questo consentirà in seguito, in caso di chiamata di emergenza al 112, di geolocalizzare e identificare la persona che ha bisogno di essere soccorsa. Sono diversi in servizi che questa App consente. Tutti importanti. Si possono contattare i soccorsi (forze di pubblica sicurezza, vigili del fuoco e soccorso sanitario) in caso di emergenza: il richiedente sarà messo in contatto con la centrale unica di risposta. Ma si può, appunto, essere individuati ed è fondamentale per inviare i soccorsi più rapidamente e con più precisione: l’App invia la posizione all’operatore 112 che sta gestendo l’emergenza in atto, Anche il sindaco Alberto Lenzi ha diffuso sui social il volantino e l’iniziativa del locale Comitato della Croce Rossa Italiana.