L’Anpi al sindaco Mini: "Quali iniziative per ricordare la Liberazione?"

CASTELFRANCO

L’Anpi di Santa Croce e Castelfranco sollecita il Comune di Castelfranco per un incontro e un confronto sulle iniziative per celebrare l’ottantesumo anniversario della Liberazione il primo settembre. "La nostra interlocuzione con il Comune di Castelfranco – scrive il presidenta Anpi Osvaldo Ciaponi – è iniziata il 6 agosto quando abbiamo preso visione del programma delle celebrazioni dell’anniversario dell’Eccidio del Padule di Fucecchio dal quale emergeva che, contrariamente agli anni passati, il Comune di Castelfranco non figurava tra gli enti promotori ma soltanto tra quelli aderenti e che non risultava nessuna manifestazione a Castelfranco che ebbe tre concittadini, Azelio Cupini, Elio Gino Cupini e Romano Soldaini, tra le 174 vittime. Il 23 agosto il Comune ci ha risposto trasmettendoci la convocazione da parte del sindaco della celebrazione dell’80° dell’Eccidio per sabato 21 settembre alle 9.30". "Mentre rileviamo con soddisfazione la convocazione della manifestazione, per la quale forse non è estranea la nostra richiesta, insistiamo per confrontarci con il sindaco Fabio Mini e/o assessore competente sull’altro tema da noi posto – conclude Ciaponi – quello della celebrazione dell’ottantesimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo del nostro Comune e chiediamo di partecipare attivamente alle doverose celebrazioni sia che si tengano unitamente al ricordo dell’Eccidio del Padule, sia con una specifica iniziativa. Ricordiamo in proposito il protocollo d’intesa sottoscritto tra il ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe Valditara e cinque associazioni di combattenti della guerra di Liberazione che riguarda la promozione di percorsi di formazione. L’Anpi chiede al sindaco di Castelfranco di essere coinvolta nei percorsi istituzionali di promozione della memoria della Resistenza e della Liberazione e parteciperà alla celebrazione indetta per il 21 settembre".