L’anniversario Battaglia di Ponte di Sacco

Una rievocazione completamente rinnovata segna il ritorno della festa medievale di Ponsacco. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, domenica 17 settembre a Ponsacco sarà ancora tempo di Battaglia di Ponte di Sacco per il suo 520esimo anniversario. "L’estate di Ponsacco si conclude con un fine settimana denso di iniziative – ha detto l’assessora alla cultura Stefania Macchi – domenica il centro storico sarà attraversato dalla rievocazione storica. Un grazie va a tutte le associazioni e le persone coinvolte che stanno svolgendo un grande lavoro di costruzione di momenti di partecipazione e di coinvolgimento della cittadinanza. Come amministrazione comunale siamo felici di supportare iniziative come questa".

L’appuntamento è per domenica 17 settembre a partire dalle 15 con il corteo, poi sarà tempo di giochi e disfide fino alle 19.30 quando in piazza San Giovanni si terrà la cena rinascimentale in costume con un menù che comprende piatti tipici dell’epoca, il cui ricavato andrà al movimento Shalom. "Una festa che nasce dalla voglia di riscoprire la storia ponsacchina – hanno detto l’attuale presidente dell’associazione Rievocazione Monica Mariani e fondatore Benozzo Gianetti –. La rievocazione si basa sull’episodio della battaglia tra Pisani e Fiorentini del 1497 e quest’anno abbiamo proposto una novità: la divisione del territorio ponsacchino in sei contrade. Un aspetto che nelle prossime edizioni sarà sempre più curato". Fondamentale per la ripartenza della festa è il collegamento che c’è con il Gioco del ponte di Pisa. E Ponsacco riscopre così la divisione in contrade. Appiano con i colori rosso e bianco, il Castello rosso e blu, S. Andrea in Petriolo rosso e verde, La Ripa (Val di Cava) giallo e rosso, il Gabbiano (Le Melorie) rosso e marrone e infine poggio San Giorgio rosso e nero.