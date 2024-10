"Lanciotto Baldanzi", uno spettacolo di Santeramo

In occasione della 20esima Giornata Del Contemporaneo il 12 ottobre alle 21 a Palazzo Senza Tempo di Peccioli, si terrà "Lanciotto Baldanzi", uno spettacolo di e con Michele Santeramo. La Fondazione Peccioliper partecipa alla Giornata del Contemporaneo, l’evento annuale promosso dall’associazione dei Musei d’Arte contemporanea che coinvolgerà un migliaio di realtà in Italia confermandosi così come uno degli appuntamenti più attesi dell’anno dal pubblico del contemporaneo, e che permetterà di conoscere meglio musei, fondazioni e gallerie, prendere parte a dibattiti, visite guidate e laboratori. "Tra attore e spettatore qui si stabilisce subito un gioco a cui credere: che in scena arrivi il fantasma di Lanciotto Baldanzi. Lui, proprio lui, il grande artista rinchiuso nei suoi innumerevoli paesaggi, con una storia da raccontare, la sua, quella delle giornate trascorse a guardarsi così profondamente da riuscire a ritrovarsi in ogni sua opera". Lo spettacolo sarà messo in scena a Palazzo Senza Tempo tra le opere del pittore, scomparso qualche anno fa, facendo immergere così nella sua complessa e unica personalità. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria: 0587-672158.