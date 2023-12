Lambertucci saluta la politica: "Dovrò occuparmi dei miei. Per questo non mi ricandido"

SANTA CROCE

"Nei prossimi anni, purtroppo per circostanze sopravvenute, dovrò occuparmi sempre più della salute dei miei familiari. E per questo ho deciso di lasciare la politica e di non prendere parte alle prossime elezioni amministrative del 2024". A sei mesi dal voto l’avvocato Alessandro Lambertucci, esponente della Lega, capogruppo della minoranza Per un’altra Santa Croce di cui nel 2019 era candidato sindaco, ha deciso di ufficializzare il suo ritiro dalla politica.

"Spero vivamente che chi verrà dopo di me sia in grado di fare meglio – scrive Lambertucci ai concittadini santacrocesi – Non abbandonerò mai l’amore per la politica che ho sempre coltivato e che mi sorge spontaneo ma lo riserverò a momenti personali più sereni per i quali non escludo un mio futuro ritorno. A chi vorrà regalerò consigli e proposte per il bene senza colore di Santa Croce e Staffoli e dei miei concittadini come ho sempre fatto fino ad oggi. Della mia esperienza non recrimino nulla e spero di esser stato all’altezza dei 3.050 voti che a suo tempo mi avete consegnato. Se qualcosa è mancato nel mio agire politico chiedo scusa. Ringrazio chi mi è stato vicino e mi ha manifestato apertamente la sua stima cosí come quelli che mi hanno osteggiato dandomi ancora più determinazione nel mio agire".

"Il mio auspicio accalorato è quello che a Santa Croce si faccia politica senza rispondere a diktat di partito o a lobby di potere ma dando ascolto ai cittadini, l’unico vero padrone che abbiamo – conclude Lambertucci. Auspico che Santa Croce possa prosperare serena, che vi sia un grande progetto di risanamento urbanistico-economico-politico e culturale, che si sviluppi più amor proprio per il grande potenziale che siamo in grado di esprimere noi santacrocesi".

