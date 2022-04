Lajatico abbraccia la nuova 500 Lo spot si gira nella terra di Bocelli

La potenza del made in Italy racchiuso in pochi secondi. Così lo spot della nuova 500 elettrica celebra la bellezza della Toscana tra le colline dorate dell’alta Valdera che dipingono il panorama di Lajatico. E non poteva mancare il tenore di casa, Andrea Bocelli, che nella Nuova 500 la Prima by Bocelli Berlina ha firmato il sistema audio premium JBL in realtà virtuale.

"L’amministrazione comunale – ha detto il sindaco di Lajatico Alessio Barbafieri – non può che essere d’accordo a iniziative commerciali che sono anche occasione di promozione del territorio, rispetto alle quali ci sforziamo di dare il maggior supporto possibile. Amministrazioni e privati devono farsi trovare pronti, cogliendo le opportunità che ne derivano, ma stando ben attenti a non snaturarne la forte identità culturale e sociale". Tra le tappe dello spot c’è l’agriturismo La Mandriola, tra i primi ad aver scommesso sul turismo rurale in alta Valdera. "I mesi di marzo e aprile – commenta il proprietario Giancarlo Barbafieri – sono stati intensi. Abbiamo ospitato per una settimana 18 musicisti di fama mondiale venuti a Lajatico per lavorare con il Maestro Bocelli. E poi i primi d’aprile abbiamo avuto l’onore di avere una troupe televisiva per filmare lo spot pubblicitario per Fiat per il lancio pubblicitario della nuova 500".

