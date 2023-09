Ladri in centro storico, saccheggiata la casa di un avvocato

San Miniato (Pisa), 24 settembre 2023 – Uno sfogo carico di amarezza e con gli occhi puntati sul tempo che viviamo, quello di Letizia Caponi, avvocato, di San Miniato. I ladri sono entrati in casa sua, venerdì sera. Una bella casa a pochi passi dalla salita della Nunziatina che porta in città. Topi d’appartamento. Che hanno rovesciato e devastato ovunque.

"Hanno rubato le poche cose belle che avevo, che erano ricordi carissimi – scrive in un post sui social –: il filo di perle, regalo della mia nonna per la maturità e alcuni gioielli della mia mamma, pur se io non amo i gioielli". L’avvocato ha capito subito quello che era successo. "Il mio primo pensiero sono stati i cani: dapprima ho temuto che potessero aver fatto loro del male – prosegue –. Io sono entrata con due giovani carabinieri, che sono stati davvero premurosi e li ringrazio. Mi viene fatto di pensare a quanti rischi corrano, in contrasto con quanto li lascino inermi e soli".

“I ladri mi sono sembrati professionisti, non hanno rotto nulla, solo fatto un gran casino, però sono contenta di non averli trovati – aggiunge –. Io non sono troppo affezionata alle cose, salvo i libri che sono rimasti intonsi: credo perché sono arrivata a casa e sono dovuti fuggire. Meno male, perché non c’era nulla di prezioso, ma li avrebbero distrutti. Insomma ci sono io, con i cani e i libri, nessuno si è fatto male, ora poi non ho più l’ansia che prendano cose preziose, già fatto, e quindi provo un senso di libertà". "Inoltre i ladri – scrive, mettendo un tocco di dolcezza nella storia amara di un furto – hanno ritrovato, scavando in angoli inimmaginabili, una deliziosa lettera d’amore scritta da un giovane, tenero, ragazzo molti e molti anni fa". Poi la cena con la figlia e pochi sicuri. "Se non vengono più, o vengono e rimettono in ordine, va bene così – conclude –. Siamo figli del nostro tempo e, oggi, questo il nostro mondo ci offre, nulla di più". Purtroppo. Difficile fare a meno di dirlo.

C. B.