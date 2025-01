Ladri ancora all’opera nel tardo pomeriggio. Malviventi in una casa

Ladri all’opera a La Serra. Da quanto abbiamo appreso malviventi si sono introdotti nella casa di una signora che vive da sola nel pomeriggio di sabato, mentre la donna pare fosse ad una funzionare religiosa nella vicina chiesa. Una volta rientrata a casa l’anziana ha immediatamente dato l’allarme e sul posto si sono recati i carabinieri. I ladri, come sempre accade, anche in questo caso erano a caccia di monili in oro e denaro contante. Non sarebbe comunque questo – da quanto abbiamo appreso – un caso isolato negli ultimi tempi in Valdera e nella stressa frazione de La Serra. Per i topi d’appartamento i paesi più isolati e circondati dalla campagna sono le mete preferite, anche perché hanno maggiori possibilità di allontanarsi e sfuggire alla fitta rete delle forze dell’ordine, costantemente impegnate in azioni di contrasto e prevenzione dell’attività predatoria.

C. B.