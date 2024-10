Ladri all’opera nel condominio. Rubate due bici

Un’azione mirata quella dei ladri all’opera nel parcheggio sotterraneo del condominio che, da quanto ricostruito, sono entrati alzando le grate. I malviventi hanno colpito qualche giorno fa al Palazzo Rota, quartiere stazione, una delle zone più critiche della città. Tra gli oggetti rubati – da quanto emerso due bici, di cui una elettrica. Stando alla ricostruzione del fatto qualche notte fa nel parcheggio sotterraneo del Palazzo Rota, di fronte la stazione dei bus, dei ladri hanno messo a segno il colpo. I ladri sono entrati nel parcheggio sotterraneo senza forzare né porte né cancelli: avrebbero invece semplicemente alzato le grate che costeggiano il palazzo e da lì sono entrati. Infatti le grate sono solamente appoggiate e non bloccate con viti o altro. Una volta dentro i ladri hanno agito indisturbati, hanno potuto fare un cernita di quello che ritenevano da prendere e poi si sono dati alla fuga. Come detto sono state rubate almeno due biciclette, di cui una elettrica e quindi anche di un certo valore. Il furto è stato segnalato ore dopo dai due derubati. Quello a cui è stata portata via la bici elettrica, peraltro, è un corriere che usa il mezzo a due ruote per lavorare. Di bici rubate - un fenomeno in piedi da anni – c’è un buon mercato nel quale i ladri riescono a monetizzare la refurtiva. Le biciclette, in particolare quelle elettriche e di alta gamma, fanno sempre più gola, anche per le loro batterie.

C. B.