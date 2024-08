L’addio ad Alessio. Fissato il funerale

BIENTINA

"Alessio è stato, è, e sarà sempre con noi". Sono le parole degli amici che si preparano, dopo giorni di un dolore sordo e graffiante, a dare l’ultimo saluto ad Alessio Cerullo, il 37enne tecnico di Acque Spa che lunedì mattina della scorsa settimana è stato travolto e ucciso da un autobus di linea di Autolinee Toscane in via Orsini a Cucigliana mentre era in bici con amici. Una tragedia che ha profondamente colpito la comunità di Bientina dove Alessio abitava in zona Quattro Strade con la famiglia. Da quanto si apprende chi desidera dare l’ultimo saluto ad Alessio potrà farlo da oggi pomeriggio alle onoranze funebri Magnani fino a martedì sera. Il funerale – rendono noto gli amici - è invece programmato per le 10 di mercoledì mattina nella chiesa di Bientina. Sono questi giorni di grande sgomento in paese. Cerullo era molto conosciuto e stimato, era legatissimo al Palio e, appunto, alla contrada di Quattro Strade di cui a lungo era stato capitano. Proprio l’ associazione ha deciso in segno di lutto che la festa della contrada quest’anno non si sarebbe fatta nei due fine settimana programmati da tempo, come avviene da più di trent’anni. Un uomo benvoluto da tutti, Alessio, appassionato di bicicletta e di musica: suonava la chitarra ed amava i Rolling Stones. Sul fronte delle indagini sul drammatico sinistro stradale, il magistrato che coordina gli accertamenti, dopo avere richiesto il sequestro dei due mezzi (bus e bicicletta) e l’autopsia, ha richiesto anche una perizia per ricostruire la dinamica dell’incidente, in aggiunta agli accertamenti già condotti della municipale di Vicopisano. Nei prossimi giorni ci sarà il conferimento dell’incarico al consulente.

Carlo Baroni