Laboratori Tutti sul palco per crescere insieme

Partono i laboratori del week-end al Teatro di Bo’. Questo fine settimana al teatro comunale di Santa Maria a Monte avranno inizio gli incontri mensili con il laboratorio teatrale per famiglie e gli appuntamenti di messa in scena per adulti e ragazzi. Si parte oggi dalle 16 alle 18 con ‘Teatro in famiglia’, laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni accompagnati da uno o più adulti. Lo scopo del laboratorio è quello di permettere di scoprire e riscoprire il gioco teatrale,vivere insieme l’Esperienza magica e creativa del Palcoscenico in un ambiente libero in grado di stimolare la fantasia, permettere ai bambini di acquisire una maggiore conoscenza di sé stessi e degli altri, favorire la comunicazione e la creazione di un senso di calore e comunità. Domani dalle 14:30 alle 18:30 sarà invece la volta di ‘Dramma’, appuntamento di messa in scena per adulti e ragazzi dagli 11 anni in su. Adatto sia a chi desidera sperimentare per la prima volta la magia del palcoscenico sia a chi è già familiare con percorsi teatrali e vuole cimentarsi in un’esperienza dedicata alla rappresentazione teatrale l’incontro si concentrerà principalmente sull’azione scenica e si concluderà con una restituzione al pubblico sul lavoro svolto così da permettere ai partecipanti di vedere e percepire fin da subito la messa a frutto dei propri sforzi. Il tema dell’incontro sarà l’acqua, che in tutte le sue forme e trasformazioni diventerà protagonista e metterà al corrente dei suoi segreti più profondi. Perché proprio come il teatro, l’acqua è profondamente vita e accompagnerà in questa escursione teatrale e sensoriale. Ai partecipanti è richiesto di portare un oggetto che sia per loro rappresentativo del concetto di acqua.

Entrambi gli incontri saranno guidati da Franco Di Corcia jr (attore, regista, drammaturgo, formatore e direttore artistico del Teatro di Bo’) e Mattia Pagni (attore e creativo). Sono inoltre aperte le iscrizioni per i laboratori annuali del Teatro di Bo’: ‘Supereroi’, laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni (incontri ogni giovedì dalle 18:30 alle 20); ‘Wild-e’, laboratorio per ragazzi dagli 11 ai 17 anni (incontri ogni martedì dalle 18:00 alle 20); ‘Amarcord’, laboratorio per adulti dai 18 anni (incontri ogni martedì dalle 21 alle 23). Per prenotare 351-5944009.