Laboratori teatrali, si parte

Si apre la stagione di laboratori teatrali per bambini, ragazzi e adulti 2023-24 a cura di Sartoria Caronte al teatro comunale di Lari. Il programma prevede un percorso di 10 mesi che terminerà, come da tradizione, nel mese di luglio del prossimo anno con la presentazione di uno spettacolo all’interno di Collinarea Festival del Suono. Incontro di presentazione martedì 26 settembre al teatro comunale. Ecco gli orari degli incontri: bambini dai 6 ai 10 anni e ragazzi dagli 11 ai 15 anni alle 18, adolescenti dai 16 ai 19 anni alle 19, adulti alle 21. Per informazioni: 0587-090545, 320- 1137908 e 333-7143181.