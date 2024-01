Laboratori di lettura ad alta voce

Venerdì 12 gennaio nella fascia oraria 17- 19, alla Biblioteca comunale di Morrona (Via dei Lecci 16), ci sarà l’iniziativa Paese Mio, Laboratorio di Lettura ad Alta Voce, rivolto a partecipanti di ogni età. Sabato 13 gennaio alle 16.30 andrà in scena al Teatro “Di Vino” (Via Pozzuolo 6) “Peter Pan 5 regole e ½ per essere felici”, lo spettacolo per famiglie del Teatro di Bo’, mentre domenica 14 torna il quarto appuntamento de “Le Favole di Peter Pan”, letture teatralizzate itineranti dedicate a bambini e bambine (presso l’Enoteca di Terricciola).