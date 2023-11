La Ztl e le autorizzazioni. Un veicolo di Palaia fa infuriare i taxi di Firenze

Sotto la lente gli accessi in Ztl di un Ncc (il servizio di noleggio con conducente) con autorizzazione rilasciata dal Comune di Palaia per poter ‘certificare’ le violazioni e procedere con azioni legale. Questo è il caso di fronte al quale Cna parla di "precedente molto pericoloso". La vicenda prende piede dalla sentenza del Consiglio di Stato che obbliga Firenze Sas a fornire ai tassisti i dati riguardanti gli accessi in Ztl dell’Ncc con autorizzazione rilasciata dal Comune di Palaia.

"Unica taxi e Uritaxi si sono così viste riconoscere il diritto ad acquisire la documentazione, tramite targhe, dei veicoli che si trovano in maniera continuativa all’interno dei confini comunali, detto in altre parole a svolgere un compito, proprio della polizia, di verifica della regolarità degli accessi. Surreale - spiea M;arco Carraresi, presidente degli Ncc - Buon senso e legge (almeno fino ad ora) insegnano che gli unici che possono avere l’autorizzazione ad effettuare i controlli sono le forze dell’ordine". "Ed è a queste che tassisti ed Ncc devono rivolgersi per inoltrare le loro segnalazioni, preferibilmente di abusi reali – aggiunge Carraresi –: come lo svolgere la professione senza licenza, autorizzazione, iscrizione all’albo Conducenti, o con mezzi non immatricolati per il trasporto persone. I controlli sono sacrosanti, ma devono essere eseguiti dalle autorità competenti e su tutto il trasporto pubblico: taxi e Ncc". Ma c’è di più, la sentenza sembra aver aperto la stagione della "caccia all’Ncc" – dice Cna – che, da alcuni giorni, segnalano crescenti episodi intimidatori ed offensivi da parte di alcuni tassisti. "Insomma, un clima da Far West che non giova né all’utenza, né all’ordine pubblico".

"Abbiamo chiesto a Palazzo Vecchio di riaprire al più presto il Tavolo Antiabusivismo, interrotto senza motivazioni – conclude Carraresi –. Al contempo invitiamo i presidenti dele due cooperative alla collaborazione con noi di Cna e con le altre sigle per l’attuazione di comportamenti civili e rispettosi tanto delle regole che delle persone".

