La vedova allegra fra sospetti e rivelazioni

È ancora oggi uno degli spettacoli più rappresentati al mondo e venerdì verrà riproposto, alle 21,15, al cinema teatro Florentia di Larderello. Si tratta de ’La vedova allegra’ (per la regia di Corrado Abbati): uno spettacolo che affonda le sue radici nel passato della tradizione locale, che vedeva questa sala spesso usata per ospitare opere musicali. Nel 1861 il commediografo e librettista francese Henri Meilhac (lo stesso della Carmen di Bizet) scrisse un piacevole vaudeville, che divenne però famosissimo solo molti anni dopo, nel 1905, grazie alla musica di Franz Lehár: era nata La Vedova allegra, la regina delle operette, un capolavoro di genuina ispirazione i cui protagonisti sono coinvolti in un vorticoso e divertente scambio di coppie, promesse, sospetti e rivelazioni.

Un parapiglia che, come è naturale in un’operetta, al termine si ricompone nel migliore dei modi con il matrimonio fra la bella vedova Anna Glavari e l’aitante diplomatico Danilo.

Nel finale, tutti intonano la celeberrima marcetta ’È scabroso le donne studiar!’ in una Parigi elegante e spensierata, come elegante e spensierata vuole essere questa edizione dello spettacolo, dove si cantano valzer pervasi da un erotismo scintillante, si ballano indemoniati can-can e si ama con assoluta gaiezza in un’atmosfera leggera e contagiosa che coinvolge attori e pubblico. Ed è in questa sinergia che l’operetta vola sulle ali del canto, della danza, della prosa, della maschera, del gesto. La storia della Vedova Allegra è ancora qui fra di noi. La stagione 2022 dei teatri di Pomarance si realizza grazie a: Comune di Pomarance, Fondazione Toscana Spettacolo, Officine Papage. Il biglietto costa 10 euro (intero) oppure 8 (ridotto).

La prevendita è disponibile online sul sito internet liveticket.it e il giorno dello spettacolo alla biglietteria del teatro a partire dalle 20. La prenotazione dei biglietti si può fare tramite mail all’indirizzo di posta elettronica prenotazioni@officinepapage.it, oppure tramite chiamata o messaggio al numero di telefono 334.2698007 il giorno che precede lo spettacolo e il giorno stesso dello spettacolo nella fascia oraria dalle 16 alle 18. Il consiglio è quello di arrivare in teatro almeno 20 minuti prima dell’inizio della performance, per agevolare il controllo del super Green pass e l’organizzazione della sala.