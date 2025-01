La Valdera ingaggia blogger e influencer per raccontare il territorio

Quattro blogger e influencer attivi con le loro pagine nei profili social sono pronti a sbarcare in Valdera per scattare foto e video tra le nostre colline e diffondere il tutto sul web. È la chiave trovata dall’ufficio turistico di Pontedera e della Valdera, in collaborazione con l’Unione Valdera, i comuni di Capannoli, Casciana Terme-Lari, Chianni, Palaia, Pontedera, gli uffici turistici di Casciana Terme Lari e Palaia, la Pro Loco di Chianni per provare a promuovere le bellezze del nostro territorio.

Da oggi a sabato 25 gennaio questi quattro blogger e influencer, attivi nel settore del turismo sostenibile, esperienziale ed enogastronomico, saranno ospiti di un viaggio alla scoperta dei borghi, delle tradizioni e delle eccellenze gastronomiche della Valdera. Attraverso i loro canali social e i blog, con un seguito complessivo di oltre 80.000 follower, racconteranno ai loro lettori e follower le bellezze e le unicità del nostro territorio, contribuendo a farlo conoscere a un pubblico sempre più vasto e appassionato. In particolare le pagine social che andranno a pubblicizzare la Valdera sono: Non ci ero mai stata di Giulia Maio, creatrice del blog di viaggi e turismo sostenibile, nota per i suoi itinerari originali e autentici; Weekend in Valigia gestito da Giulia, una content creator toscana specializzata in esperienze brevi e gastronomiche; Vivi e Lascia Viaggiare, il blog di Chiara, maestra e appassionata di viaggi, che racconta mete autentiche con grande attenzione ai dettagli e al benessere; Viaggiare Degustando, un blog enogastronomico di Victoria e Riccardo, coppia di trentenni milanesi che esplorano sapori e tradizioni culinarie.

La prima di tappa di oggi sarà nel caratteristico borgo di Lari, dove potranno immergersi nella storia e nelle tradizioni locali. "La giornata – spiegano dall’ufficio turistico – si aprirà con un tour del pastificio artigianale, seguito da una passeggiata al Castello, uno dei luoghi simbolo del borgo, per poi proseguire con la scoperta delle eccellenze gastronomiche locali, come i celebri Ceccotti e Bernardeschi. Nel pomeriggio, i partecipanti si sposteranno a Pontedera, tra installazioni luminose e arte urbana". Tra i luoghi che saranno visitati domani il borgo di Santo Pietro, Villa Baciocchi, l’azienda Arcenni Tuscany e poi l’azienda Tegolaja per le degustazioni e infine il borgo di Chianni. Sabato tappa al Museo Piaggio e poi a Palaia.