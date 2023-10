La tradizione del canto orale

Sabato 14 ottobre alle 21.15 una giornata dedicata al canto di tradizione orale a San Miniato per il secondo appuntamento di Ra.Ro., la Rassegna rovesciata di canto di tradizione orale, che porta nella città della Rocca musicisti e esperti del canto popolare da tutta Italia, per incontri, laboratori e concerti di rara qualità. Protagonisti della giornata di sabato sono, da Roma, la cantante Nora Tigges e il gruppo Zenìa. Si parte alle 15,30 con Cantare per tutti. Canti in cerchio senza parole, un laboratorio di circle songs e improvvisazione vocale collettiva aperto a tutti, un’esperienza rivolta non solo a chi canta, ma "a chiunque abbia voglia di aprirsi, di rigenerarsi, di conoscersi meglio, di comunicare, di dare".