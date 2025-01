La terra torna di nuovo a tremare. Scossa di magnitudo 2.6

La terra torna di nuovo a tremare e come al solito impaurisce grandi e piccini impegnati nelle loro attività che dal niente avvertono qualcosa che non va. Ieri alle 7.33, infatti, una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 ha svegliato Castelnuovo.

Non si tratta di un caso isolato e questo fa ancora più paura ovviamente: anche domenica 19 gennaio a Santa Luce si era verificata un’altra scossa di terremoto di magnitudo 2.2 ed erano stati effettuati due sopralluoghi per verificare se ci fossero stati danni.

Anche questa volta, come nel caso della precedente, non si sono verificati danni a persone o a cose materiali, al di là dello sgomento degli abitanti che si sono sentiti tremare la terra sotto i piedi. L’epicentro questa volta è stato a 2 km a ovest da Castelnuovo Val di Cecina, con profondità di 7km, alle coordinate 43.2090, 10.8810.

Sembra che non ci siano stati danni né di lieve né di grande entità e, su questa linea, anche il sindaco Alberto Ferrini ha dichiarato che non ci sono stati problemi particolari da segnalare. Una semplice scossa, quindi, che non ha comportato nulla di significativo se non normale preoccupazione, aumentata dal fatto che la terra, ultimamente, sta tremando molto spesso nella zona.

Il timore fra gli abitanti è quello che le scosse si intensifichino e aumentino per intensità, ma al momento non si stanno riscontrando fenomeni consistenti che possano creare un allarme significativo relativamente alla zona colpita e a tutte quante le zone limitrofe a Castelnuovo o a Santa Luce.