"La svolta storica della geotermia frutto di gran lavoro"

1) "Sulla geotermia, che è il principale settore economico della nostra zona, si è prodotta, dopo anni di pericolose incertezze, una vera svolta storica. Se oggi possiamo guardare al futuro con un certo ottimismo, questo dipende dal decreto energia dell’attuale governo del 9 dicembre 2024. Enel avrà il rinnovo ventennale delle concessioni: in concreto avremo un nuovo accordo che porterà investimenti, occupazione, lavoro per le aziende dell’indotto, ricadute economiche e sociali per i Comuni e i cittadini. Siamo stati in prima fila per ottenere questo risultato, esso è il frutto di un lavoro che per anni, anche con il contributo del sottoscritto, è stato condotto per sensibilizzare la politica nazionale, offrire soluzioni giuridiche, mantenere contatti con le istituzioni e i ministeri. Direi che ora si tratta di portare a casa il risultato finale, un accordo Regione-Enel-Comuni che faccia compiere alla zona un salto di qualità".

2) "Per quanto riguarda Castelnuovo, il livello dei servizi è molto buono e la tariffe e le tasse sono le più basse dell’intera Regione. Siamo l’unico Comune geotermico a coprire con il teleriscaldamento tutte le frazioni, e anche gran parte delle campagne, abbiamo una baby house eccellente, sosteniamo la viabilità rurale, il commercio, le associazioni e molto altro. Per le questioni zonali del trasporto pubblico e della sanità servirà un grande sforzo comune di tutta la Valdicecina".

3) "I flussi sono in costante crescita da molto tempo. Sulla promozione è stato fatto molto. Credo che dovremmo concentrarci sull’aumentare la ricettività, sul mettere a sistema l’intera nostra offerta. E’ strategico il potenziamento del sistema delle fumarole, anche qui abbiamo ottenuto due importanti risultati: l’entrata nel Parco delle colline metallifere e nella rete dei geo-parchi Unesco. Penso che sul marketing servano nuovi e aggiornati strumenti come ad esempio un nuovo soggetto promozionale di area".

4) "Le principali politiche di area derivano proprio dal nuovo accordo geotermico: i Comuni si sono presentati uniti nell’indicare obiettivi strategici: risparmio energetico mediante investimenti per circa 20 milioni per costruire comunità energetiche comunali. Infine l’ammodernamento della strada 439 dove è già prossimo il risultato di un accordo tra Anas e Regione per utilizzare risorse importanti che Castelnuovo e Monterotondo hanno messo a disposizione con i fondi geotermici".