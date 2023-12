La storia in Qr code per scoprire Palazzo Grifoni

E’ stato realizzato un Qr code, al per i favorire una consapevole fruizione da parte della popolazione locale e dei turisti. Inquadrando il Qr code, si viene indirizzati al portale "Toscana dei Diritti", dove sono disponibili i testi e le versioni audio nelle varie lingue. Un lavoro dei ragazzi del C"ttaneo con al centro le principali caratteristiche storico-artistiche di Palazzo Grifoni, sede alla Fondazione Crsm, scelto come secondo monumento da "adottare", dopo la Chiesa della Santissima Annunziata dello scorso anno, in quanto ancora un po’ ai margini del circuito turistico tradizionale, e però ricco di storia. Gli alunni anno prodotto brani in italiano, inglese, tedesco, e quest’anno anche in francese, per raccontare le sue vicende storiche, legate soprattutto alla famiglia Grifoni. Nei giorni scorsi si è tenuta la presentazione.

Hanno partecipato il dirigente professor Salvatore Picerno, il sindaco Simone Giglioli, l’assessore alla cultura Loredano Arzilli, e don Francesco Zucchelli. A fare gli onori di casa Giovanni Urti, presidente della Fondazione Crsm. Tutti gli intervenuti alla serata, culminata nella presentazione da parte degli studenti di alcuni brani in italiano e in lingua, si sono dichiarati entusiasti di questo lavoro.