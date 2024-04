La stagione delle ruspe. Palacqua e Polo 0-6 prendono il via i cantieri

Ruspe a lavoro, è iniziata la stagione dei cantieri. Sono state cantierizzate in questi giorni le aree che vedranno sorgere il Polo 0-6 alla Maltagliata ed il nuovo palazzetto al Villaggio scolastico. Stanno procedendo a buon ritmo, nonostante gli ultimi giorni di forti piogge, gli interventi di scavo nel cantiere per il nuovo PalAcqua, accanto al Teatro Era. Si tratta di maxi opere, due investimenti dell’amministrazione comunale attraverso fondi Pnrr e uno della Provincia, che vedranno la luce tra uno al massimo due anni. Per quanto riguarda le opere portate avanti dal Comune, dopo la realizzazione del Polo scolastico Dino Carlesi, la costruzione della nuova piscina coperta nel cuore di Fuori del Ponte e del nuovo Polo dell’infanzia 0-6 a poche decine di metri, rappresentano le due operazioni economicamente più rilevanti dell’intera legislatura. Quello del PalAcqua è un investimento di 5,6 milioni di euro che dopo alcuni ritardi è partito e adesso viaggia a ritmo spedito verso la prima scadenza: entro il 30 settembre di quest’anno dovrà essere completata il 30% dell’opera. Un impianto sportivo all’avanguardia, con parcheggi e aree a verde, che sorgerà sulle ceneri del mercato ortofrutticolo e del capannone che per anni ha ospitato la pugilistica Mazzinghi e i carri del Carnevale dei Ragazzi. Al momento non si è ancora proceduto con la demolizione di questi immobili ma solo di una parte, quella da anni inutilizzata del mercato ortofrutticolo. Infatti le due aziende che al mattino vendono frutta e verdura stanno ancora operando ma presto saranno costrette a traslocare. I lavori sono iniziati nella parte più vicina al parcheggio del Teatro Era dove si scava e si preparano le fondamenta per la struttura che andrà ad ospitare la nuova piscina, con tanto di tribuna da 200 spettatori e zona ristoro.

"Tutto sta procedendo secondo cronoprogramma – dice l’assessore ai lavori pubblici, Mattia Belli – con questa opera, ma anche con le altre due in cantiere, si dà una prospettiva importante non solo alla città di Pontedera, ma all’intero territorio con servizi come sport e istruzione di primaria importanza". Per quanto riguarda il Polo 0-6, intervento da 6,2 milioni di euro, ed il nuovo palazzetto che sorgerà al Villaggio Scolastico, costato oltre 5 milioni di euro, i tempi saranno più ridotti dato che entrambe le strutture sono in prefabbricato, una prevalentemente in legno e vetro, l’altra in cemento armato. Dopodiché, una volta completate le strutture, si procederà alla realizzazione degli impianti ed infine alla sistemazione degli arredi.