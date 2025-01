La spesa nella vineria: "Chiesta la storia del gin"

VOLTERRADurante il suo mini tour in terra volterrana Angelina Mango ha fatto shopping assaggiando i prodotti del territorio e in particolare ha fatto tappa a La Vena di Vino la vineria di Volterra che vende anche il gin del progetto Spiriti del bosco, realizzato grazie alle bacche di ginepro raccolte nella Riserva di Berignogne creato nel 2018 dai proprietari del locale Bruno Signorini e Lucio Calastri. "Alla cantante e i suoi amici – dice Signorini – abbiamo raccontato la storia del nostro gin. Lei e i suoi amici sono arrivati in negozio il 30 dicembre, ma non li avevamo riconosciuto. Non subito, almeno. Anche perché la ragazza aveva un cappello praticamente calato sugli occhi, non so se voleva mantenere l’anonimato o che altro, ma di sicuro non l’abbiamo riconosciuta subito. Poi quando hanno cominciato a circolare le sue foto ai panorami di Volterra abbiamo capito. Erano trascorsi pochi minuti dalla sua uscita dal negozio e a quel punto abbiamo collegato che era davvero lei, ma era troppo tardi per chiederle di farsi una foto anche da noi".

Eppure nella vineria del centro storico di Volterra Mango e gli amici artisti si sono trattenuti piuttosto a lungo. "Lei ha anche acquistato una nostra t-shirt, ha comprato una taglia L e questo ci ha un po’ sorpreso visto che è una ragazza minuta . ricorda Signorini - e insieme agli amici hanno ascoltato la storia del nostro progetto: abbiamo il permesso della Regione Toscana per raccogliere le botaniche per le nostre creazioni alcoliche nell’Area Naturale Alta Val di Cecina, come ginepro, corbezzolo, mirto, salvia, alloro e assenzio. Una volta raccolte le botaniche e messe a punto le ricette, la produzione avviene in due distillerie poco distanti da Volterra. Hanno ascoltato la storia del progetto e acquistato il nostro prodotto. Ci avevano chiesto anche se il locale fosse stato aperto per San Silvestro, forse per cenare da noi prima della mezzanotte, ma noi chiudiamo sempre per l’ultimo dell’anno anche visto che era già programmata la festa in piazza con il concerto dei Gary Baldi bros".

