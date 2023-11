La seconda biblioteca dei Chiassi in centro. Realizzata in legno dagli ospiti della Farfalla

La seconda biblioteca spontanea sotto i Chiassi a Castelfranco è stata inaugurata. Ha la forma di un albero e la speranza è che cresca grazie al contributo di tutti. Si trova nel Chiasso che affaccia su via Marconi, accanto al bar Gini. E’ in legno ed è stata realizzata dai ragazzi disabili nel laboratorio d’arte del centro diurno La Farfalla di Castelfranco. Un contenitore di libri a disposizione di chiunque voglia sfogliare un volume sul posto, trovare un libro da portare a casa o donarne uno per arricchire la scelta. Al taglio del nastro gli ospiti del centro diurno, l’assessora Chiara Bonciolini e alcune classi della Primaria Guerrazzi.