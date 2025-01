La rotatoria artistica . Installata l’opera: "Biglietto da visita"

Con l’anno nuovo arriva l’installazione dell’opera d’arte di Matteo Cecchinato al centro della rotatoria posta tra sull’intersezione che da Capannoli porta a Forcoli. Una zona completamente riqualificata negli ultimi tempi, con la realizzazione della nuova rotatoria al posto di un incrocio poco agevole, la nuova pista ciclabile, la piantumazione di molti alberi a creare un piccolo polmone verde tra la rete viaria e gli impianti sportivi.

Dopo l’avvio del concorso d’arte pensato dall’amministrazione comunale nel 2022, denominato appunto “Rotondarte 20.22”, sono state presentate oltre 30 proposte da artisti italiani e internazionali valutate da una commissione di esperti. I dieci bozzetti prescelti sono stati successivamente posti al giudizio dei cittadini che hanno scelto l’opera di Cecchinato, che incarnava al meglio il tema prescelte dal Comune per il concorso “Ambiente e innovazione” intitolata “De rerum natura”.

"Una delle cose che ci rende ancora più orgogliosi è che l’artista ha scelto un’azienda locale per la realizzazione dell’opera: Carpenfer è un’azienda insediatasi da poco a Capannoli che dimostra la qualità dell’artigianato locale, di cui andiamo fieri nel mondo", commenta la aindaca Arianna Cecchini. A Carpenfer si sono affiancate altre aziende locali per la preparazione del terreno e per l’illuminazione, Cobesco e Pantani e Conti, due imprese leader nei propri settori.

"Oltre a garantire maggiore sicurezza stradale con la nuova rotatoria, che abbiamo inaugurato nel periodo Covid, è stata riqualificata un’intera zona che fa da biglietto da visita a chi arriva nel nostro territorio dalla Fila – prosegue la Sindaca – l’arredo e il decoro urbano sono un capitolo importante per la nostra Amministrazione Comunale". "Sono davvero felice di aver realizzato un’opera d’arte in Toscana, una realizzazione che resta al servizio di una comunità accogliente" afferma Cecchinato, presente a Capannoli per dare il via.