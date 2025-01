La ripartenza della svolta

Il campionato di Eccellenza – girone A, seconda giornata di ritorno – ricomincia dopo la pausa di Natale e Capodanno con un debutto in panchina. E’ quello di Pacifico Fanani che è stato ingaggiato dal Fratres Perignano dopo l’esonero di Roberto Falivena. "Sono orgoglioso di questa chiamata – le parole di Fanani – Il Fratres Perignano ha fatto campionati importanti, ora è in un momento di difficoltà a livello di classifica, ma la società è serie e forte e ambisce a ben altre posizioni. Appena mi hanno chiamato ho dato la mia disponibilità perché credo in questo gruppo. Spero di far bene e invertire la rotta".

Fanani – ex allenatore di Castelnuovo Garfagnana, Ghivizzano, Aglianese, River Pieve – da calciatore ha militato anche nel Pontedera. E’ affiancato dal vice Stefano Cetti, dal preparatore dei portieri Gabriele Vivaldi e dal preparatore atletico Stefano Maggiari. Nel mercato invernale il Fratres Perignano ha inserito l’esterno d’attacco Badalassi, Gamba, Meucci e Rofi, dofensore centrale classe 2007. "Per quanto riguarda altri nuovi innesti siamo guardinghi su cosa il mercato propone – le parole del direttore sportivo Mirco Ragoni – La squadra ha lavorato bene durante la settimana, incrociamo le dita, le partite dopo La sorsa sono sempre un punto interrogativo. Sono fiducioso nel lavoro svolto. Oggi giochiamo contro il Fucecchio, ’avversario ostico con il bomber Sciapi che è il più forte e prolifico nei dilettanti in Italia".

Il Cenaia gioca sul campo dello Sporting Cecina e riparte con la stessa squadra. "Speriamo di ripartire bene – le parole dell’allenatore Nicola Sena – Veniamo da due prestazioni fatte bene che però ci hanno portato un solo punto. Sono fiducioso. Oggi ci manca Goretti per infortunio al quadricipite".

I Mobilieri Ponsacco ospitano il Certaldo e puntano a continuare a vincere come hanno fatto con la prima in panchina del tecnico Leonardo Tocchini che ha sostituito Massimo Macelloni. L’ultima prima della sosta, sul campo della Pro Livorno Sorgenti, era un debutto tutt’altro che facile per il nuovo allenatore. I gialloblu hanno conquistato tre punti. Oggi contro il Certaldo il pronostico è dalla loro parte.

La Cuoiopelli, infine, prova a invertire la rotta contro il Castelnuovo Garfagnana al Masini. Recuperati Ferraro e Mancino, mentre Rocco è indisponibile per un infortunio alla caviglia e Arrigucci è in forse. Con il mercato di dicembre la società biancorossa ha ingaggiato l’attaccante Francesco Ceglie, 33 anni, ex primavera della Lazio primavera e Latina serie C, lo scorso campionato 25 gol con con l’Olimpia Pistoia in Seconda Categoria. Ancora indietro con la preparazione, Ceglie per oggi non è disponibile.