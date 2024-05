La rimozione del Keu: "Si spieghino i dettagli"

Il keu resta al centro del dibattito politico. Anche per il "nodo" bonifiche. Una è quella che riguarda il Green Park dove sta parrtendo la rimozione dei cumuli di terra. Interviene Il Circolo Sinistra Italiana Valdera Valdicecina. "Sembrerebbe che la vicenda del Keu a Pontedera nell’area Green Park stia arrivando a conclusione, seppur con forte ritardo rispetto alle indicazioni Arpat che ne prevedevano lo smaltimento entro settembre", spiega una nota.

"Il circolo di Sinistra Italiana resta preoccupato per la poca chiarezza sulle operazioni di smaltimento: da quanto emerso si indica che l’operazione sarà complessa per la quantità enorme di terre inquinate da rimuovere, si parla di 12mila tonnellate che verranno esportate in discariche fuori regione – sottolionea Sinistra Italiana –. Possibile che in Toscana non esistano siti autorizzati adatti ad accogliere questi materiali e a renderli innocui?". "Se, come dichiara l’amministratore unico di Green Park, per movimentare tutto questo materiale saranno necessari 400 viaggi di bilici, in che modalità verranno trasportati? E quale sarà il sito di destinazione? Le operazioni di smaltimento saranno monitorate in modo costante?", le domande di Sinistra Italiana che chieded quindi di conoscere i dettagli dell’operazione.

"Non possiamo dirci soddisfatti dell’inizio di operazioni di bonifica se queste non saranno seguite attentamente dagli organismi di controllo ambientale locale e regionale – conclude la nota – ed è quanto mai necessario conoscere la destinazione definitiva perché si possa tracciare in modo corretto tutta la filiera di bonifica". Dice Gianni Ferdani, segretario del Circolo di Sinistra Italiana: "Chi ha le responsabilità amministrative dia ai cittadini le risposte complete ed esaustive".