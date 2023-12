La rete e le difficoltà. Ecco come superarle

Il Comune di San Miniato informa che è attivo Digitalmentis. Di cosa si tratta? E’ un progetto pilota sperimentale sull’educazione digitale dei consumatori adulti e fragili di cui la Regione Toscana è capofila e che ha la finalità di aumentare le competenze digitali dei consumatori che non hanno dimestichezza con le tecnologie moderne per l’accesso ai servizi online.

La Toscana è tra le otto Regioni aderenti al progetto – spiega una nota – e le Associazioni dei consumatori riconosciute dai relativi Crcu (Consiglio Regionale dei Consumatori e degli Utenti) sono state riconosciute come il miglior supporto per accrescere il processo di digitalizzazione tra i soggetti con particolari fragilità nell’utilizzo dei servizi gestiti attraverso internet. Sul sito del municipio è possibile scaricare la mappa per raggiungere il punto digitale facile più vicino sul territorio ed accedere, di conseguenza, al servizio.