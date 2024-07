La polizia municipale è sotto organico. I cittadini chiedono più controlli: "Presto torneremo a quota 22 agenti"

I vigili sono scesi sotto organico. Fra pensionamenti e dimissioni. San Miniato, Comune da 28mila abitanti, ora ha 17 agenti in servizio. Erano 22. E il vicesindaco e assessore alla polizia municipale Azzurra Bonaccorsi ad annunciare l’obiettivo di recuperare cinque unità nel giro di un anno. Tre arriveranno dal concorso già bandito e che si svolgerà a settembre: si tratta di tre posti per categoria C. Restano poi due altri posti da categoria D. "per questi fare un nuovo concorso con il 2025", dice il sindaco Simone Giglioli ammettendo, tuttavia, che San Miniato è una realtà che – casse permettendo - dovrebbe avere in servizio 27 agenti, uno per ogni mille abitanti. "Fondamentale in questa fase - ha spiegato Bonaccorsi, durante l’incontro alla Festa dell’Unità della nuova giunta con i cittadini - tornare almeno alla soglia dei 22 per rispondere anche alle crescenti richieste dei cittadini che si rivolgono ai vigili per tante e svariate situazioni". Anche il territorio da controllare è vastissimo: oltre 100 chilometri quadrati, una rete viaria importante, ben 17 cimiteri, un centro storico che è attrattiva turistica e, da due anni, è organizzato con zona a traffico limitato e quindi con un crescente bisogno di attenzione.

La polizia municipale – guidata dal comandante Dario Pancanti - è un punto di riferimento fondamentale per il territorio e le sue comunità, dal capoluogo alle frazioni. Da tempo, infatti, sono i cittadini stessi a chiedere anche maggior presenza di vigili nei paesi: un servizio che, con i numeri attuali, è sempre più difficoltoso.

Nel 2023 sono state svolte 31.234 ore complessive di lavoro degli agenti di polizia municipale che si sono indirizzate su vari fronti: dai controlli stradali a quelli ambientali, con un occhio di riguardo al fronte dell’abbandono dei rifiuti, che è una criticità sulla quale l’allerta resta alta. Poi ci sono tutti gli altri settori, e anche l’attività di controllo più vasta che passa anche dall’attenzione alla videosorveglianza sul territorio. San Miniato ha attive ben 53 telecamere.

C. B.